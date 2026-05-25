Milan, bocciato il lavoro di Tare: ora è vicino all'addio
25.05.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Rivoluzione totale in casa Milan. Dopo la mancata qualificazione in Champions League, sfumata all'ultima giornata (sconfitta contro il Cagliari), ora sono tutti in bilico, a partire dal diesse Tare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex direttore sportivo della Lazio è vicinissimo all'addio. Con lui via anche Allegri, Moncada e Furlani. Il fallimento totale dei rossoneri porta cambiamenti radicale in società.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.