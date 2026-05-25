Lazio, idea Italiano per la panchina? Tutti gli intrecci

25.05.2026 10:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, idea Italiano per la panchina? Tutti gli intrecci
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RASSEGNA STAMPA - Conclusa la stagione è il momento del valzer delle panchine. Maurizio Sarri con ogni probabilità lascerà la Lazio e potrebbe iniziare una nuova avventura all'Atalanta, che quindi lascerà andare Palladino nonostante abbia risollevato una stagione iniziata davvero male sotto la guida di Juric. 

Proprio Palladino è in orbita biancoceleste, ma non solo: il tecnico è seguito anche dal Bologna, che potrebbe separarsi da Italiano, su cui ha puntato gli occhi De Laurentiis in caso non riuscisse a chiudere per Allegri, pronto a lasciare il Milan. 

Come riporta il Corriere dello Sport, però, su Italiano potrebbe farci un pensierino anche la Lazio. È una soluzione remota, visto anche l'ingaggio elevato, che dipende principalmente dalle scelte di De Laurentiis. 

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.