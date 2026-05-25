Lazio, idea Italiano per la panchina? Tutti gli intrecci
RASSEGNA STAMPA - Conclusa la stagione è il momento del valzer delle panchine. Maurizio Sarri con ogni probabilità lascerà la Lazio e potrebbe iniziare una nuova avventura all'Atalanta, che quindi lascerà andare Palladino nonostante abbia risollevato una stagione iniziata davvero male sotto la guida di Juric.
Proprio Palladino è in orbita biancoceleste, ma non solo: il tecnico è seguito anche dal Bologna, che potrebbe separarsi da Italiano, su cui ha puntato gli occhi De Laurentiis in caso non riuscisse a chiudere per Allegri, pronto a lasciare il Milan.
Come riporta il Corriere dello Sport, però, su Italiano potrebbe farci un pensierino anche la Lazio. È una soluzione remota, visto anche l'ingaggio elevato, che dipende principalmente dalle scelte di De Laurentiis.