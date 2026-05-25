Lazio, Lotito ritarda e Basic va: a breve la firma con il Venezia
RASSEGNA STAMPA - Il siparietto tra Lotito e Basic al termine di Lazio-Pisa non cambierà il futuro del centrocampista croato. La rottura è ormai definitiva e non esistono margini per riaprire una trattativa con la Lazio.
Il presidente biancoceleste, riporta il Corriere dello Sport, ha rimproverato Basic per l’intesa raggiunta con il Venezia, ma il giocatore, in scadenza di contratto, aveva aspettato per mesi un segnale concreto dal club senza ricevere risposte definitive. Nelle prossime ore è attesa la firma su un ricco triennale con il Venezia, pronto a puntare forte su di lui dopo la promozione.
La Lazio, su richiesta di Maurizio Sarri, aveva presentato un’offerta già a fine dicembre. Sembrava tutto pronto, ma al momento decisivo il club si è fermato e la situazione è rimasta bloccata. Basic ha così continuato ad attendere una chiamata che non è mai arrivata, finché il Venezia non ha accelerato mettendo sul tavolo una proposta economicamente molto più importante.
Il croato, dopo un periodo complicato, era riuscito a rilanciarsi adattandosi in più ruoli: mezzala sinistra, mezzala destra e persino regista nell’ultima uscita contro il Pisa. La sua partenza rappresenta quindi una perdita importante per la Lazio, che ora dovrà intervenire sul mercato con almeno un acquisto in più: per sostituire un giocatore così duttile serviranno circa 5-6 milioni di euro.