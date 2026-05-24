Lazio, tra Primavera e prima squadra: stagione di crescita per Farcomeni

L'estate sta arrivando e la stagione della Lazio Primavera è ormai giunta al termine. In un'annata complicata, partita in salita a causa del blocco che ha limitato anche le operazioni di mercato del settore giovanile, i biancocelesti sono riusciti a mantenere la categoria, alternando striscie di risultati positivi a periodi più negativi.

Tra gli elementi della formazione allenata da Punzi, Valerio Farcomeni è stata una delle note più liete. Il centrocampista classe 2006 si è distinto come come uno dei talenti più interessanti presenti in Primavera, mettendo in mostra grande grinta, ma anche tecnica e doti balistiche non indifferenti. A Formello il suo rendimento non è passato inosservato e gli ha permesso di strappare ben 13 convocazioni in prima squadra, per sopperire alle numerose defezioni che hanno colpito la mediana di Sarri per tutta la stagione.

Fresco di rinnovo fino al 2030, Farcomeni è ora pronto al salto tra i grandi. A luglio svolgerà il ritiro con la Lazio e nelle settimane a venire sarà chiaro se verrà aggregato in pianta stabile alla prima squadra o se verrà spedito altrove in prestito per trovare maggiore spazio. Il suo futuro è in divenire.