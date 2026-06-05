PRIMAVERA | Lazio, anche Gelli ai saluti: andrà via a zero

05.06.2026 15:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
PRIMAVERA | Lazio, anche Gelli ai saluti: andrà via a zero

RASSEGNA STAMPA - L'estate è ormai arrivata e per la Lazio Primavera è tempo di ricostruzione. Tra chi andrà in prestito per motivi anagrafici e chi ha il contratto in scadenza, sono tanti i ragazzi che lasceranno il settore giovanile biancoceleste, pronti a cercare il salto tra i grandi. Tra quelli che hanno già salutato ci sono Tommaso Bordoni, Kledi Marinaj e Lorenzo Ferrari, ai quali presto andrà aggiunto anche Ricardo Bordon, che verrà ceduto a titolo temporaneo.

Il conto dei partenti, però, è destinato ad aumentare nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche Valerio Gelli andrà via dalla Lazio. Il suo contratto scadrà a fine giugno e da quel momento il classe 2006 sarà libero di firmare con un'altra società.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.