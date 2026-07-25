Ex Lazio | Bastos rescinde con il Botafogo: il motivo dietro l'addio

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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Termina l'avventura di Quissanga Bastos con il Botafogo: il club brasiliano ha raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto dell'ex difensore della Lazio. La separazione tra le parti sarebbe dovuta avvenire a dicembre 2026, ma è stata anticipata a causa di alcune pendenze economiche che avevano incrinato il rapporto tra giocatore e società. Proprio per questo l'angolano non si era presentato al raduno della squadra in vista della ripresa della stagione.