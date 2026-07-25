Calciomercato Lazio, Cancellieri verso l'addio? Il Celtic torna alla carica

25.07.2026 08:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio, Cancellieri verso l'addio? Il Celtic torna alla carica
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RASSEGNA STAMPA - La lista degli esuberi resta lunga e la strategia della Lazio non cambia: prima cedere i calciatori fuori dal progetto, soprattutto quelli in scadenza nel 2027, poi reinvestire il ricavato sui rinforzi, con difensore e centravanti in cima alle priorità.

Tra i nomi in uscita c'è Matteo Cancellieri. Come scrive il Corriere dello Sport, per il classe 2002 questa è l'ultima estate utile per massimizzare l'incasso e il Celtic continua a seguirlo. Gli scozzesi, nelle ultime settimane, sono stati accostati anche a Isaksen, con cui Cancellieri si è alternato sulla fascia destra nella scorsa stagione.

Il danese, però, è ancora fermo dopo l'operazione di inizio luglio per risolvere la pubalgia e dovrà restare ai box almeno per altri dieci giorni. Una preparazione estiva nuovamente complicata, come accadde nel 2025 a causa della mononucleosi.

Nonostante l'assenza di Isaksen, a Formello restano in attesa di offerte per Cancellieri. La valutazione è di circa 15 milioni di euro, una cifra che al momento sembra difficile da raggiungere. Nei mesi scorsi il giocatore era stato seguito anche da Torino, Fiorentina e Olympiakos: l'interesse dei greci risale già all'estate scorsa, ma il trasferimento sfumò per il blocco del mercato biancoceleste.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.