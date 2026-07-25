Calciomercato Lazio | Un altro club di Serie A punta Gimenez: i dettagli

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Santiago Gimenez è il sogno di mezza estate del mercato biancoceleste. Un'operazione complessa, da agosto inoltrato. Dopo aver acquistato Gonçalo Ramos per la modica cifra di 74 milioni di euro (esclusi bonus), rendendolo così l'acquisto più oneroso della sua storia, il Milan è disposto a cedere il 'Bebote'.

Come vi avevamo raccontato, il problema resta la formula. Il calciatore gradisce l'operazione, i primi contatti esplorativi con l'agente del calciatore sono stati positivi, ma il club rossonero ha aperto al prestito oneroso con obbligo di riscatto. La Lazio però non può spingersi oltre al prestito con diritto di riscatto.

Il club biancoceleste dovrà lavorare per limare le distanze e trovare un accordo. Ma non è l'unica squadra a doverlo fare: secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, anche la Fiorentina è interessata al centravanti messicano. Non è certa la permanenza di Moise Kean e i Viola vogliono tutelarsi.