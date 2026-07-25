Calcio: Acireale. Palella Holdings "Floridi non ha alcun coinvolgimento nel club"
ACIREALE (ITALPRESS) - In un comunicato stampa Palella Holdings "desidera fornire una precisazione in merito ad alcune informazioni pubblicate sul proprio sito istituzionale". In particolare "si precisa che la presenza di Emanuele Floridi nell'Advisory Board è riferita esclusivamente alle attività di consulenza strategica svolte a favore del Family Office nell'ambito editoriale, della comunicazione istituzionale, dei media e dei progetti di sviluppo editoriale. Tale incarico - sottolinea la nota - non riguarda in alcun modo il progetto sportivo dell'Acireale FC, né le attività di governance, gestione, indirizzo strategico o decisionale della società calcistica. Ogni eventuale riferimento alla presenza di Emanuele Floridi all'interno delle pagine dedicate all'Acireale FC deve pertanto essere interpretato esclusivamente quale richiamo al ruolo ricoperto nell'Advisory Board di Palella Holdings e non implica alcun coinvolgimento nelle attività sportive, manageriali o societarie del club".
(ITALPRESS).
ari/com 25-Lug-26 14:00.
NNNN