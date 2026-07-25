Calciomercato Lazio | Spunta Lemkin per la difesa: tutti i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La difesa è la priorità. La Lazio lavora sul reparto arretrato, in attesa di trovare la soluzione per la cessione di Romagnoli (si sta allenando a Formello, l'affare in stallo con l'Al Sadd). Oltre a Markmann e Sergi Dominguez, pare ci sia un altro nome in lista. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, si tratta di Stav Lemkin del Twente. È un centrale israeliano, classe 2003. Dall'estate scorsa si trova in Olanda, dopo le esperienze all'Hapoel Tel Aviv, allo Shakhtar Donetsk e al Maccabi Tel Aviv. Nell'ultima stagione ha giocato 29 partite tra campionato e coppa nazionale, per un totale di 2.430 minuti giocati e un assist.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03