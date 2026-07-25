Calciomercato Lazio | Bologna, tutto su Espì se esce Castro: la Roma ci prova
25.07.2026 10:00 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Santiago Castro a Bologna è in bilico. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, diversi club sono interessati all'attaccante argentino, tra cui il Nottingham Forest.
Altre fonti da Roma riportano un interesse da parte del club capitolino per affiancare un attaccante di livello a Malen. Il Bologna, in ogni caso, ha già individuato in Carlos Espì il sostituto ideale. La valutazione è alta si parte da 20 milioni, e c'è anche la concorrenza della Lazio per l'attaccante spagnolo.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.