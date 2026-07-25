Gimenez: "In campo è guerra, devi essere come un imperatore romano"

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Nel corso del "Bvlgari Talk" andato in scena a Città del Messico, Santiago Gimenez si è lasciato andare in una lunga chiacchierata dove ha tocca diversi argomenti. Tra i temi affrontati, l'attaccante messicano ha parlato anche del momento complicato che sta vivendo, segnato da un prolungato digiuno dal gol e dai continui problemi fisici.

Nel farlo, ha chiamato in causa anche Roma, seppur indirettamente. Parole che non sono passate inosservate, soprattutto in una fase di mercato in cui la Lazio continua a monitorare con attenzione la sua situazione in vista di un possibile affondo. Di seguito le parole dell'attaccante rossonero riportate da PianetaMilan.it:

"A volte vogliamo che i risultati arrivino subito, ma nel calcio non funziona così. Puoi segnare un gol giocando male, ma alla lunga non ti serve. Se invece vivi un momento senza gol ma continui a lavorare duro, la ricompensa arriva. Quando scendi in campo è una guerra, una guerra di calcio. Devi fare la faccia arrabbiata da guerriero o da imperatore romano: l'avversario deve vederti forte, perché se ti vede piangere gli regali solo energia".