Calciomercato Lazio | Dalla Francia: "Interesse per un giovane talento"
29.06.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Linea verde. A Formello si guarda ai giovani, e non solo quelli italiani. L'obiettivo è aguzzare la vista anche all'estero a caccia di nuovi talenti. Uno di questi arriva direttamente dalla Francia: come riportato da actu.fr, la Lazio starebbe seguendo da tempo Emmanuel Eone, centravanti classe 2009 delle giovanili del Caen. Nonostante un infortunio che l'ha tenuto lontano dal campo per due mesi, ha chiuso la stagione come capocannonieri della sua squadra con quindici gol. Secondo quanto risulta allo stesso portale francese, però, il calciatore dovrebbe trasferirsi in Spagna nei prossimi mesi per firmare il suo primo contratto da professionista.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.