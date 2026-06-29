Lazio, il mercato parte con il freno a mano: Romagnoli apre, ma il vincolo resta
RASSEGNA STAMPA - La Lazio inaugura il mercato estivo con margini di manovra ridotti. Dopo il blocco totale dello scorso anno, il club biancoceleste deve ancora fare i conti con il "semiblocco": per acquistare sarà prima necessario cedere.
Il primo passo è ormai definito con la partenza di Alessio Romagnoli, che porterà circa 3 milioni per il cartellino e un risparmio di altri 5 milioni per l'ultimo anno di contratto. Otto milioni complessivi che consentiranno alla società di finanziare il primo innesto.
Come ricorda il Corriere dello Sport, da mesi ormai la Lazio sta lavorando anche alla riduzione del monte stipendi, per risparmiare il più possibile e poter finanziare qualche colpo, viste le difficoltà ad operare sul mercato. Gli addii di Pedro, Hysaj e Basic, in scadenza di contratto, garantiranno un risparmio di circa 10 milioni lordi. L'obiettivo resta quello di migliorare gli indici economici per evitare un nuovo blocco del mercato nei prossimi mesi.