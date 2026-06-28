Calciomercato Lazio | Un club di Serie B spinge per Artistico: le ultime
28.06.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Si decide il futuro di Gabriele Artistico. Dopo il prestito allo Spezia, retrocesso in Serie C, il centravanti è tornato alla Lazio: ora cercherà una nuova sistemazione per la prossima stagione. Tante squadre sono interessate a lui, soprattutto in B. Tra queste c'è il Padova, che come riportato da Gianluca Di Marzio avrebbe avviato i contatti proprio con il classe 2002. Il club biancoscudato si aggiunge ad Avellino, Benevento e Frosinone (neopromosso in A) che lo seguono da vicino e che potrebbero presto presentare una proposta a Formello.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.