Calciomercato Lazio-Gila: Napoli in pole ma c'è l'ombra di un club di Premier
RASSEGNA STAMPA - Il Napoli ha un'intesa di massima con Mario Gila. Al momento c'è distanza con la Lazio, ma si continua a trattare. La richiesta iniziale di Lotito era stata di 30 milioni, oggi la valutazione è scesa ma il Napoli rimane fermo alle sue condizioni, e dunque 15 milioni. Sta provando anche a inserire una contropartita, come Lucca ad esempio, gradito a Gattuso.
E poi c'è il Real, che vanta il 50% sulla rivendita del giocatore. Ecco perché Lotito non può fare sconti. Ma Gila è in scadenza e questo è un dettaglio che può fare la differenza. Concorrenza permettendo, riporta Corriere dello Sport: Gila infatti piace anche all'Atalanta e c'è sempre l'ombra del Brighton che lo aveva cercato già nella scorsa stagione. Il Napoli ha messo la freccia ormai da tempo e vuole arrivare a dama.