Calciomercato Lazio-Gila: Napoli in pole ma c'è l'ombra di un club di Premier

28.06.2026 09:45 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Calciomercato Lazio-Gila: Napoli in pole ma c'è l'ombra di un club di Premier
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RASSEGNA STAMPA - Il Napoli ha un'intesa di massima con Mario Gila. Al momento c'è distanza con la Lazio, ma si continua a trattare. La richiesta iniziale di Lotito era stata di 30 milioni, oggi la valutazione è scesa ma il Napoli rimane fermo alle sue condizioni, e dunque 15 milioni. Sta provando anche a inserire una contropartita, come Lucca ad esempio, gradito a Gattuso. 

E poi c'è il Real, che vanta il 50% sulla rivendita del giocatore. Ecco perché Lotito non può fare sconti. Ma Gila è in scadenza e questo è un dettaglio che può fare la differenza. Concorrenza permettendo, riporta Corriere dello Sport: Gila infatti piace anche all'Atalanta e c'è sempre l'ombra del Brighton che lo aveva cercato già nella scorsa stagione. Il Napoli ha messo la freccia ormai da tempo e vuole arrivare a dama. 

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.