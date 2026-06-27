"Igor. L'eroe romantico del calcio": ecco il docufilm sulla carriera di Protti

27.06.2026 10:30 di  Simone Locusta   vedi letture
"Igor. L'eroe romantico del calcio": ecco il docufilm sulla carriera di Protti
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© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - A pochi giorni dalla scomparsa di Igor Protti, DAZN rende omaggio a una delle figure più amate del calcio italiano. Come riporta il Corriere dello Sport, da domani 28/06 sarà disponibile sulla piattaforma "Igor. L’eroe romantico del calcio", il docufilm dedicato alla sua storia umana e sportiva.

Il film è stato diretto da Luca Dal Canto, che ne ha scritto la sceneggiatura insieme ad Alberto Battocchi e Anita Galvano. Girato nella primavera del 2025, il documentario segue Protti in un viaggio tra i luoghi che hanno segnato la sua vita e la sua carriera, restituendo il ritratto di un uomo capace di guardare al passato con emozione, ma ancora animato dalla stessa passione di sempre.

Tra mercati, incontri con i tifosi e ricordi condivisi, emerge il legame profondo costruito nel tempo con le città che lo hanno adottato e non hanno mai smesso di considerarlo un simbolo.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.