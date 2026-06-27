"Igor. L'eroe romantico del calcio": ecco il docufilm sulla carriera di Protti
RASSEGNA STAMPA - A pochi giorni dalla scomparsa di Igor Protti, DAZN rende omaggio a una delle figure più amate del calcio italiano. Come riporta il Corriere dello Sport, da domani 28/06 sarà disponibile sulla piattaforma "Igor. L’eroe romantico del calcio", il docufilm dedicato alla sua storia umana e sportiva.
Il film è stato diretto da Luca Dal Canto, che ne ha scritto la sceneggiatura insieme ad Alberto Battocchi e Anita Galvano. Girato nella primavera del 2025, il documentario segue Protti in un viaggio tra i luoghi che hanno segnato la sua vita e la sua carriera, restituendo il ritratto di un uomo capace di guardare al passato con emozione, ma ancora animato dalla stessa passione di sempre.
Tra mercati, incontri con i tifosi e ricordi condivisi, emerge il legame profondo costruito nel tempo con le città che lo hanno adottato e non hanno mai smesso di considerarlo un simbolo.