NEWS | Paola Ferrari: "Mi sento la Lucarelli del calcio". E sulle critiche...

26.06.2026 18:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Paola Ferrari: "Mi sento la Lucarelli del calcio". E sulle critiche...

Protagonista delle serate di Rai 1 con i Mondiali 2026 Paola Ferrari ha concesso un’intervista a La Stampa dove, senza peli sulla lingua, ha risposto alle tante critiche da tempo ormai riceve per il suo aspetto estetico. “Le cattiverie le ho provate tutte: per ferirmi devono inventarsi di meglio”, afferma la Ferrari che poi aggiunge... <<< PAOLA FERRARI >>>

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide