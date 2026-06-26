NEWS | Paola Ferrari: "Mi sento la Lucarelli del calcio". E sulle critiche...
26.06.2026 18:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Protagonista delle serate di Rai 1 con i Mondiali 2026 Paola Ferrari ha concesso un’intervista a La Stampa dove, senza peli sulla lingua, ha risposto alle tante critiche da tempo ormai riceve per il suo aspetto estetico. “Le cattiverie le ho provate tutte: per ferirmi devono inventarsi di meglio”, afferma la Ferrari che poi aggiunge... <<< PAOLA FERRARI >>>
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