Calciomercato | Lazzari - Pellegrini, si cercano offerte: alla Lazio non c’è più posto

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Lazzari e Pellegrini sono entrambi sulla lista delle uscite, alla Lazio per loro non c’è più posto. Nonostante l’addio di Hysaj, il cui contratto scadrà tra quattro giorni, i due terzini sono destinati a lasciare Formello. Al loro posto, si legge sul Corriere dello Sport, la società punterà su Floriani Mussolini che è di rientro dal prestito alla Cremonese e - a sinistra - su Pedraza. Quest’ultimo è l’unico colpo di mercato del club, già concretizzato da mesi. Lo spagnolo si giocherà il posto con Tavares.

Ma dove andranno Lazzari e Pellegrini? La Lazio cerca offerte, i loro agenti - prosegue il quotidiano - si stanno impegnando allo stesso modo per cercare di portare sul tavolo delle proposte interessanti. Non è facile, soprattutto dal punto di vista economico visto e considerato che entrambi sono in scadenza nel 2027. Non hanno spazio in biancoceleste e i costi vanno ridotti alla luce del complicato quadro finanziario e, soprattutto, della mancata qualificazione in Europa.

Lazzari la scorsa estate era finito nel mirino del Sassuolo, ma il mercato bloccato aveva ostacolato anche le trattative in uscita. È da capire se gli emiliani si faranno nuovamente sotto. Idem per Pellegrini, sicuramente più protagonista del compagno nell’ultima stagione. Il Como lo apprezza e la Lazio spera che questo possa concretizzarsi in un interesse e in un’offerta reale. Magari provenienti anche dall’estero.

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