Lazio, Cardone: "Caso Gothberg? Altra figuraccia". E sul mercato...

"Caso Gothberg? Altra figuraccia a livello internazionale. Anche il comunicato della Lazio è stato abbastanza farraginoso". È questo il pensiero di Giulio Cardone, ospite nella mattina ai microfoni di Radiosei. Il giornalista ha analizzato alcuni temi caldi di giornata e, proseguendo, a proposito della vicenda riguardante la Lazio Women, ha aggiunto: "In totale ora la Lazio deve pagare circa 80-90 mila euro. Bastava essere più attenti e fare ciò che ha fatto il Milan, ossia il contrario: il rinnovo del contratto come segno di civiltà. Ad ogni modo, anche se non si vuole rinnovare, ci vuole dialogo".

"Peruzzi aspetta l’incontro dal vivo con Lotito per capire se ci sono i margini per rientrare. Lucca alla Lazio verrebbe. Lui e Ratkov nella stessa squadra faccio fatica a vederli, stando alle caratteristiche tecniche è difficili vederli nello stesso attacco. La figura di Lotito è controversa: da un lato c’è il riconoscimento di alcune capacità in politica, dall’altro c’è ciò che sta accadendo alla Lazio. Cancellieri? Oltre a quello della Fiorentina, è spuntato pure l’interesse del Torino. In difesa Martinez e Dominguez restano i primi nomi in lista”.

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