Lotito-Reggina, cosa manca per il closing: le ultime novità
L’acquisto della Reggina da parte del presidente della Lazio Claudio Lotito è sempre più vicino. Il patron biancoceleste è vicinissimo a definire l’accordo con il club di Reggio Calabria anche se, nelle ultime ore, ci sarebbe stato uno stop.
Come riportato da Alfredo Pedullà nelle ultime ore sarebbero emerse alcune criticità che hanno ritardato la svolta societaria anche se il club e il presidente della Lazio sono a lavoro per risolvere il prima possibile.
Entro il weekend si potrebbe andare verso la definizione in un’operazione da circa 1.6 milioni di euro. L'organigramma si conoscerà solo dopo la conferenza di presentazione. Il figlio di Lotito, Enrico, è candidato alla presidenza.
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