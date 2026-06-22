Calciomercato Lazio | Er Faina: "Gattuso continua a chiamare Zaniolo"
22.06.2026 20:30 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO - Intervenuto questa mattina nel corso della trasmissione Morning Lazio, Damiano Er Faina ha rivelato che la suggestione Nicolò Zaniolo in ottica Lazio nasce dalla volontà del nuovo tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso. Di seguito le sue parole a Radio Laziale:
"La notizia esce tre o quattro giorni fa, mi sono informato per vie traverse e questo procuratore mi ha detto di Gattuso che continua a chiamare Zaniolo. Mi sembrerebbe paradossale, ma sono stati in Nazionale insieme. Da questa gestione mi aspetto di tutto, sembra che a Formello vivano da un'altra parte, non mi meraviglierebbe la scelta di Zaniolo. Al netto che poi calcisticamente parlando ha fatto bene con l'Udinese".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.