"Non rinnego il mio tifo per la Roma!": Malagò fa chiarezza
Dopo essere stato eletto come nuovo presidente federale, Giovanni Malagò ha parlato della sua fede calcistica e del suo tifo per la Roma, che negli ultimi anni non ha mai nascosto. Di seguito le sue parole in merito.
Come cambierà il tuo rapporto con la Roma?
"Non c'è nulla di peggio di chi nega il proprio vissuto, per lo più se è familiare. Io per 13 anni da presidente del CONI sono sempre stato istituzionale. Su questo è impossibile dirmi qualcosa... non si dovrà esultare in un certo modo allo stadio? Questa però è una roba molto provinciale. Non sto a guardare Obama durante le vittorie dei Chicago Bulls... sono capi di stato. Guardate la famiglia reale, con il principe William che esulta per l'Aston Villa. L'importante è come ti comporti, ma mai si deve rinnegare".