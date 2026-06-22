Lazio, parla Agostinelli: "Prenderei Lucca. Gila? Operazione vantaggiosa se..."

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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore Andrea Agostinelli ha parlato del futuro di Mario Gila. In particolare si è espresso sul suo possibile trasferimento al Napoli e sull'eventuale scambio con Lucca. Di seguito le sue parole.

“L’eventuale operazione di mercato soldi e Lucca per il cartellino di Gila per la Lazio sarebbe vantaggiosa visto la scandenza prossima del contratto. Dal punto di vista tecnico e delle caratteristiche, questo attaccante non può essere diventato un giocatore scarso. Dall’Udinese è passato al Napoli, in un ambiente più grande di lui. Ha fatto male, ma a Roma, considerando che la Lazio non ha in rosa un vero centravanti, potrebbe trovare riscatto. Non sarà Luca Toni, ma ad Udine ha dimostrato di essere un attaccante buono".

"Viste le risorse, è difficile che la Lazio possa prenderne uno migliore. Certo, uno così devi metterlo in condizione di puntare sulla sua statura e le sue qualità aeree. Servono degli esterni che mettano molti palloni in mezzo. E’ uno che si appoggia sull’avversario per fare la sponda, anche con le sue spizzate di testa. Queste sono le sue doti. Deve migliorare molto anche nella protezione del pallone spalle alla porta. Altrimenti sei solo uno che va a raccogliere palloni alti in area di rigore. Se questa operazione viene ispirata anche da Gattuso andrebbe bene”.