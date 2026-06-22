Figc, Gravina: "Esperienza bellissima ma sarei dovuto andare via prima"
22.06.2026 11:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Oggi è il giorno dell’elezione del nuovo presidente della Figc. Una giornata importante per il calcio italiano pronto a cambiare dopo Gravina.
Proprio Gravina, all’esterno dell’hotel dove si terranno le elezioni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: “Io devo ringraziare voi e il calcio, è stata un’esperienza bellissima”.
“Devo fare gli auguri e un grande in bocca al lupo ai due candidati. Il calcio sarà in buone mani, sicuramente. Io? Sarei dovuto andare via prima”, ha concluso l’ex numero uno.
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