Lazio, 39 anni dall'eterno gol di Fiorini contro il Vicenza: il ricordo
21.06.2026 10:15 di Christian Gugliotta
21 giugno 1987. La Lazio affronta il Vicenza nell'ultima giornata del campionato di Serie B. È la stagione del meno nove e la squadra allenata da Eugenio Fascetti ha bisogno di una vittoria per evitare la retrocessione in Serie C e andare agli spareggi. I biancocelesti cercano disperatamente il gol, ma la porta avversaria appare stregata.
Al minuto 82, però, Giuliano Fiorini cambia la storia. Il suo gol regalò alla Lazio la vittoria, seguita da quella decisiva ottenuta a Napoli contro il Campobasso. 39 anni fa veniva segnata una delle reti più iconiche della storia biancoceleste, destinata a rimanere impressa a fuoco nei cuori e nelle menti di ogni laziale.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.