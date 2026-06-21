Lazio, la grande chance di Floriani: sarà lui il vice Marusic
RASSEGNA STAMPA - Romano Floriani Mussolini è pronto al grande salto. Maturato dopo diverse esperienze in prestito, il classe 2003 tornerà a Formello, questa volta per restare. Il terzino è reduce da una buona prima stagione in Serie A con la Cremonese, ma dopo la retrocessione i grigiorossi hanno deciso di non versare i 5 milioni di euro pattuiti per il suo riscatto.
Floriani, allora, può avere la chance che tanto aspettava. Secondo il Corriere dello Sport, può essere lui il nuovo vice Marusic. L'ultima volta che aveva indossato il biancoceleste, tre anni fa, aveva giocato esclusivamente con la Primavera, strappando qualche convocazione in prima squadra con Sarri. Allora era ancora acerbo, ma le esperienze con Pescara, Juve Stabia e Cremonese lo hanno aiutato a crescere e ad accumulare minuti tra i professionisti.
Il 13 luglio, a Formello, partirà il ritiro. Floriani ci sarà, voglioso di tenersi stretto la Lazio. Gattuso lo osserverà da vicino per valutarlo e quelle settimane per lui fungeranno da banco di prova.