Lazio, Rambaudi ricorda Protti: "Sono molto addolorato. Viveva per il gol..."

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© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per ricordare Igor Protti, ex centravanti di Lazio e Bologna scomparso nella giornata di ieri. Di seguito le sue parole.

"Sono molto addolorato. Purtroppo la brutta notizia era dell’aria, stava soffrendo. Perdiamo un ragazzo semplice, umile, che è arrivato ad alti livelli conquistandosi tutto, categoria dopo categoria. Avevamo molto legato, ultimamente ci siamo persi di vista ma a Roma avevamo legato anche fuori dal campo, con le nostre famiglie. Quando si perde un amico, una persona cara, la sofferenza è tanta. Io mi ricordo di lui le cose belle, su tutte il gol che abbiamo fatto al derby, dico ‘abbiamo’ perché è stata una compartecipazione".

"Quando è arrivato a Roma gli siamo stati vicini perché non si è ambientato subito, poi invece si è ambientato alla grande, la Lazio gli è entrata dentro. E quando superi certe difficoltà iniziali ti leghi ancora di più, è successo anche a me. Lui si voleva conquistare le cose in campo, col sacrificio. Quando Sacchi gli disse che non era adatto alla categorie, lui ha lavorato con umiltà e ha dimostrato poi di essere adatto. Puoi essere preparato quanto vuoi ma il dolore è tanto. Ai più giovani, per farglielo conoscere, direi che era famelico, aveva tanta voglia di migliorarsi e grandi doti dentro l’area di rigore. Lui viveva per il gol e ci credeva sempre, molto tignoso".