Dua Lipa circondata da maglie della Lazio: lo scatto è virale - FOTO
La popstar internazionale Dua Lipa e il marito, l'attore britannico Callum Turner, si trovano attualmente in Italia in luna di miele dopo il matrimonio celebrato in Sicilia.
Dopo alcune tappe nel Sud Italia (in Sicilia, Calabria e Basilicata), la coppia è arrivata a Roma per un tour tra le meraviglie della Capitale, come la Fontana di Trevi, ma anche quelle gastronomiche.
Infatti, la coppia è stata immortalata alla Trattoria Da Danilo, noto ristorante romano, e la foto pubblicata sul profilo della trattoria è andata virale sui social e tra i tifosi della Lazio. Il motivo è facilmente intuibile: sullo sfondo della foto con Dua Lipa, Callum Turner e i proprietari, il muro del locale è caratterizzato dalla presenza di diverse maglie vintage della Lazio, come quelle di Klose, Mauri, Ledesma e non solo. Di seguito lo scatto.