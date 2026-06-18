Calciomercato | Broja, non solo Lazio: tre squadre di Serie A su di lui

Negli ultimi giorni in Albania si è parlato di un interessamento da parte della Lazio per Armando Broja, centravanti classe 2001 del Burnley. Voci che per il momento non hanno avuto riscontri concreti, anche perché il calciomercato estivo ancora deve cominciare e la Lazio la situazione del mercato a saldo zero da risolvere (o con cui convivere).

Dopo la retrocessione in Championship e un solo gol segnato in 24 presenze stagionali, l'appeal e la valutazione di Broja sono calate di molto, soprattutto se paragonate ad anni fa quando l'interesse del Milan si era schiantato di fronte alla richiesta di 40 milioni del Chelsea. Era il 2022, quattro anni dopo le cose sono cambiate molto dopo prestiti poco fruttuosi all'Everton e al Fulham.

Il futuro di Broja probabilmente sarà lontano dall'Inghilterra, molti club di Serie A ci pensano. Oltre alla Lazio ci sono anche Udinese e Parma sul giocatore, ma secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb anche il Cagliari avrebbe messo gli occhi sul centravanti albanese.