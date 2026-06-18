ROMA | Metro aperta tutta la notte: ecco quando e perché
18.06.2026 19:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Roma si prepara a vivere una prima volta assoluta, anche se solo per una sera. Il prossimo 4 luglio, a Tor Vergata, ci sarà infatti il concerto di Ultimo. Il cantante un anno fa ha annunciato il progetto e l’affluenza si prospetta essere maxi con gli organizzatori che attendono quasi 250.000 persone. Per questo, il comune di Roma, ha deciso che per la prima volta nella storia.. <<< METRO APERTA 24H >>>
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