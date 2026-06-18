Inter, ufficiale il rinnovo di Chivu: il tecnico prolunga fino al 2028
18.06.2026 20:15 di Christian Gugliotta
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Cristian Chivu in nerazzurro fino al 2028. Attraverso un comunicato, l'Inter ha annunciato di aver prolungato il contratto del proprio allenatore di un'ulteriore stagione. Per il tecnico romeno si tratta di un riconoscimento dopo quanto fatto vedere nell'ultima stagione, culminata con la vittoria dello Scudetto. Di seguito la nota de club:
"FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Cristian Chivu. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2028".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.