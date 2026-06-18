Italia, Buonfiglio (Pres. Coni): "Mancini di nuovo ct? Non mi sorprendo più"
18.06.2026 21:30 di Simone Locusta
A margine della presentazione del rally di Roma in Campidoglio, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha parlato della possibilità concreta di un ritorno di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Di seguito le sue parole riportate dall'ANSA: "Mancini di nuovo ct? Non mi sorprenderebbe, ormai non mi sorprendo più di nulla. Mancini lo conosco bene, ogni tanto ci alleniamo insieme e lo vedo in forma".
Poi sul momento del calcio italiano: "Mi aspetto che dopo la vittoria della Ferrari anche il calcio ci dia delle gioie. È uno sport del popolo e quando il popolo gioisce noi siamo contenti".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.