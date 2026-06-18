Calciomercato Lazio | L'Avellino molla Artistico: da Formello pretendono troppo
CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Gabriele Artistico rischia di non essere alla Lazio neanche la prossima stagione. Per il classe 2004 non è bastato chiudere l'annata con 13 gol in 33 presenze con la maglia dello Spezia, perché da Formello sembrerebbero avere altri obiettivi.
BASTA PRESTITI PER ARTISTICO? - Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, infatti, la volontà del club biancoceleste sarebbe quella di cedere l'attaccante una volta per tutte. Arrivato due stagioni fa, è sempre stato mandato in prestito, passando per Formello solo per firmare il contratto che lo ha legato alla Lazio fino al 2028. Le squadre che cercano Artistico non mancano, soprattutto in Serie B, ma allo stesso tempo sono poche quelle disposte ad accontentare Lotito e Fabiani.
L'AVELLINO SI TIRA FUORI? - La volontà della dirigenza laziale, infatti, sarebbe quella di cederlo a titolo definitivo, ma troverebbe l'opposizione di alcuni club tra cui l'Avellino che, dopo essersi fatto avanti concretamente, ora sarebbe pronto a fare un passo indietro davanti alla pretesa della Lazio.