Calciomercato Lazio | Un ex obiettivo va in Arabia: il comunicato ufficiale
07.07.2026 14:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Spesso accostato alla Lazio nelle precedenti sessioni di mercato, Eduard Spertsyan saluta l'Europa per trasferirsi in Arabia Saudita. Il trequartista russo, naturalizzato armeno, è diventato un nuovog iocatore dell'Al Ahli, squadra di Gedda che milita nella Saudi Pro League. Qui Spertsyan troverà giocatori che come lui hanno militato nel Vecchio Continente come gli ex Serie A, Roger Ibanez e Merih Demiral, ma anche Ivan Toney, Galeno, Millot e Mendy.
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.