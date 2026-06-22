Calciomercato Lazio | Cancellieri piace alla Fiorentina: i dettagli
CALCIOMERCATO - Il calciomercato è appena iniziato e, come noto, la Lazio dovrà operare a saldo zero. Tra i giocatori che potrebbero salutare c’è anche Matteo Cancellieri finito nel mirino della Fiorentina.
Come riportato da Tuttomercatoweb.com l’interesse da parte del club viola è reale e i contati esplorativi proseguono. A favorire la trattativa, tra l’altro, ci sarebbero anche due elementi: il primo è il contratto in scadenza con la Lazio nel 2027, e quindi i biancocelesti potrebbero valutare offerte per non perderlo a parametro zero, e il secondo è appunto il mercato a saldo zero che obbliga Lotito a vendere prima di poter acquistare.
In biancoceleste Cancellieri ha collezionato 35 presenze realizzando 4 gol e fornendo 3 assist.
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