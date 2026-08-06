WOMEN | Oggi un nuovo test per la Lazio: a Formello arriva la Ternana
Terminato il ritiro a Celano e dopo due giorni di stop concessi da Grassadonia, domenica 2 agosto è ripartito il lavoro della Lazio Women a Formello. Le biancocelesti continuano a lavorare con un gruppo fortemente rinnovato in vista dell’inizio ufficiale della stagione previsto per le 20:45 del 23 agosto, quando al Fersini arriverà la Napoli Women per l’esordio in Serie A Women’s Cup.
Proprio le partenopee sono state le avversarie della Lazio Women in un test andato in scena nel penultimo giorno di ritiro a Celano, che ha visto la squadra di Grassadonia avere la peggio per 3-1. Risultati che contano il giusto nel pieno della fase di preparazione, che proseguirà oggi a Formello. Alle ore 18:00 arriverà infatti il fischio d’inizio della gara contro la Ternana Women, altra avversaria che le biancocelesti incroceranno in stagione.
Intanto continua a lavorare il ds Pinzani: la società considera la rosa tutto sommato ormai costruita, ma da qui a fine mercato si lavorerà soprattutto sulle occasioni per rinforzare un attacco orfano dei gol di Piemonte e dell’estro di Le Bihan. In questo senso attenzione sempre al nome di Cambiaghi, mentre è da decidere il destino di Bragonzi (qui i dettagli).