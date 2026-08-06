Lazio, Djimsiti saluta Sarri: si apre la strada per Romagnoli?

06.08.2026 09:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Djimsiti saluta Sarri: si apre la strada per Romagnoli?

RASSEGNA STAMPA - Lavori in corso in casa Atalanta e non solo in entrata. Non è ancora arrivata la fumata bianca, ma intanto Djimsiti continua a spingere per una cessione in Arabia Saudita, liberando così in caso uno slot in difesa.

Un tema che, riporta oggi il Messaggero, potrebbe coinvolgere anche Alessio Romagnoli. È noto che Sarri lo porterebbe volentieri a Zingonia, ma questo significherebbe che il centrale dovrebbe dire definitivamente addio al maxi ingaggio promesso dall’Al-Sadd in Qatar. E non solo.

Il profilo di Romagnoli non si sposa infatti del tutto con il processo di ringiovanimento che la famiglia Percassi vorrebbe portare avanti in casa Atalanta. Per questo i contatti, che ci sono effettivamente stati anche tra Romagnoli e gli agenti e il ds Giuntoli, sono stasti per ora soltanto perlustrativi. La Lazio e Gattuso, forse con sentimenti opposti, attendono il verdetto.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.