Lazio, Romagnoli in uscita ma con la fascia al braccio: il pensiero di Gattuso

06.08.2026 10:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Romagnoli in uscita ma con la fascia al braccio: il pensiero di Gattuso
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RASSEGNA STAMPA - Si divide tra mercato e campo il futuro di Alessio Romagnoli. Da un lato con le valigie in mano ormai da sei mesi, dall’altro con la fascia da capitano al braccio in assenza di Marusic e Zaccagni.

È vero che sembra ormai destinata a saltare la trattativa con l’Al-Sadd per il trasferimento in Qatar di Romagnoli, ma allo stesso tempo va sempre monitorata la pista Atalanta: una situazione non scontata per costi ed età, ma la spinta di Sarri potrebbe fare la differenza.

Eppure, come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, Gattuso non demorde e sogna la riconferma. Qualche dichiarazione dopo Ascoli lo aveva lasciato intendere, la conferma della fascia da capitano, questa volta dal primo minuto, contro l’Ostiamare lo ribadisce: il tecnico della Lazio sogna di poterlo avere ancora a Formello, nonostante un contratto in scadenza e una storia che, almeno dal punto di vista professionale, per Romagnoli sembra ormai al capolinea. 

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.