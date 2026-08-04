Midtjylland, Kjaer su Isaksen: "L'abbiamo venduto alla Lazio e..."

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Ai microfoni di gianlucadimarzio.com, il direttore tecnico del Midtjylland Kristian Kjaer ha parlato del lavoro del club danese e del rapporto con le squadre di Serie A. Tra le cessioni degli ultimi anni ha citato anche quella di Gustav Isaksen alla Lazio nel 2023. Di seguito le sue parole: “Vogliamo qualificarci in Conference League e giocarci le nostre carte sia in campionato che nella coppa nazionale. Stiamo lavorando molto bene. Abbiamo ottimi rapporti con diversi club. Penso per esempio al Bologna, visto il trasferimento di Martin Erlić".

“Nell'agosto del 2023 abbiamo venduto Gustav Isaksen alla Lazio. Simon Kjær – che ha vestito le maglie di Milan, Roma e Palermo – fa parte del nostro CDA. O penso anche ad Artem Dovbyk, un giocatore che ho acquistato in passato, che ha vestito la nostra maglia dal 2017 al 2019 e che da pochi giorni si è trasferito in prestito dalla Roma al Bologna”.