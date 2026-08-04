GOSSIP | Yamal nella bufera dopo una colazione a Madrid: "Una mattinata da incubo"

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Lamine Yamal, reduce dalla vittoria del Mondiale con la Spagna, si sta godendo un po' di riposo insieme alla fidanzata Ines Garcia. La coppia si è recata in un noto hotel a Madrid, appartenente alla catena del Four Season, per una colazione che però si è rivelata un incubo per il personale dell'albergo...> YAMAL <