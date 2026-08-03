Lazio, l'amichevole contro l'Ostiamare sarà a porte chiuse: il comunicato
03.08.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato che la prossima amichevole contro l'Ostiamare, prevista per mercoledì 5 agosto alle ore 18, si terrà a porte chiuse nel centro sportivo di Formello. Di seguito la nota.
"La S.S. Lazio rende noto che l'amichevole contro l'Ostiamare, prevista per mercoledì 5 agosto alle ore 18:00, si terrà sul campo centrale del Training Center di Formello, a causa dell'indisponibilità del manto erboso dello stadio Mirko Fersini. La gara, dunque, verrà disputata a porte chiuse.
Il match sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull'App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, DAZN e Sportitalia".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.