Lazio, il settore giovanile si rinforza: arriva il campione d'Europa Landi

RASSEGNA STAMPA - Il mercato per la prima squadra non accenna a sbloccarsi, ma al contrario quello del settore giovanile sembra essere più attivo. Come scrive il Messaggero, il direttore Assumma ha chiuso per Jacopo Landi, esterno offensivo classe 2009 reduce dallo Scudetto con l'Empoli U17, vinto contro la Juventus con una sua doppietta, e campione d'Europa con l'Italia di Franceschini. Oggi ci sarà lo scambio dei documenti.

autore Chiara Scatena Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa. ChiaraScatena