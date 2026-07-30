Lazio, un giovane talento rinnova con il club: i dettagli

La Lazio continua a tutelare alcuni dei giocatori più promettenti del proprio vivaio. In queste ore, infatti, è arrivato anche il rinnovo di Gianmarco Ricci, difensore classe 2010, che ha sposato la causa biancoceleste sottoscrivendo il primo contratto con la Lazio.

LA STAGIONE DI RICCI - Ricci è reduce da una ottima stagione con la selezione Under 15, di cui è stato anche capitano. Nelle 26 presenze con la maglia biancoceleste aveva attirato l'interesse di diverse società del mondo del professonismo.

Ma anche grazie al lavoro di Assumma (responsbaile del settore giovanile), di Ferdenzi (responsabile della Primavera) e del suo entourage si è arrivati alla conferma a Formello del calciatore e alla sottoscrizione di un contratto professionistico. Ricci ora proseguirà il proprio percorso nella Lazio con l'obiettivo di arrivare in Primavera nel più breve tempo possibile.