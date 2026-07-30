Roma, Castro sfida la Lazio: "Sogno una doppietta nel derby"
30.07.2026 17:15 di Simone Locusta
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Il nuovo acquisto giallorosso Santiago Castro si presenta ai canali ufficiali della Roma e manda subito un messaggio di sfida alla Lazio in vista del derby. Di seguito le sue parole: "Nelle ultime due partite giocate qui ho fatto gol, ho preso anche una traversa e contro la Lazio ho segnato una doppietta. Adesso vogliamo continuare così, magari facendo due gol nel derby".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.