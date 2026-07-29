Ciapparoni: "Lotito sarà ricandidato a Reggio Calabria. E Forza Italia..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Il giornalista Alberto Ciapparoni è intervenuto sui suoi canali social per annunciare alcuni sviluppi riguardo la situazione politica del presidente Lotito e la posizione di Forza Italia in merito a una sua nuova eventuale candidatura al Senato della Repubblica, soprattutto in seguito all'acquisizione della Reggina. Di seguito le sue dichiarazioni: "Grazie anche al lavoro ottimo di un collega che ha raccolto le dichiarazioni di un autorevole esponente di Forza Italia, c'è qualche picola novità sulla vicenda Lazio. La prima novità indiretta, politica ma importante: l'operazione Reggio Calabria da parte dell'attuale presidente laziale e senatore di Forza Italia sarebbe andata in porto. Vale a dire, manca ancora molto al voto nazionale, potrebbero ancora cambiare le cose, ma Lotito avrebbe avuto la rassicurazione che sarà di nuovo candidato naturalmente in quella terra."

"Rimane quindi la questione fondamentale: in Italia ci sono circa 900.000 tifosi della Lazio, anche una bassissima percentuale di votanti di Forza Italia può deteminare il premio di maggioranza e quindi la vittoria o la sconfitta alle elezioni. Forza Italia è consapevole? Sì, ci dicono che è consapevole e che stanno lavorando su questo fronte. Vedremo se gli sviluppi saranno a breve..."