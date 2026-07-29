Lazio, che riconoscimento per Protti: il ricordo della Fondazione Polito

29.07.2026 11:30 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, che riconoscimento per Protti: il ricordo della Fondazione Polito
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© foto di Federico De Luca

Igor Protti verrà ricordato anche nel campo della prevenzione. Da sempre vicino e a sostegno della Fondazione Polito e del loro Passaporto Ematico, la Fondazione presieduta dal Dott. Davide Polito, ha deciso di dedicargli il noto progetto, estendondolo alla memoria dell'ex attaccante della Lazio.

COS'E' IL PASSAPORTO EMATICO - Quando parliamo di Passaporto Ematico facciamo riferimento a un importante strumento di prevenzione sanitaria e sportiva ideato dalla Fondazione. Questo consiste in un programma di controlli regolari che unisce analisi del sangue e visite cardiologiche per chi pratica sport a qualsiasi livello, a partire dai sei anni di età.

PROTTI PER SEMPRE - Igor Protti ha sempre sostenuto questo progetto condividendone i valori e le finalità di prevenzione, tutela della salute e la sensibilizzazione. Un esempio che la Fondazione Polito hanno voluto mantener vivo con questo riconoscimento.

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.