Lazio, che riconoscimento per Protti: il ricordo della Fondazione Polito

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© foto di Federico De Luca

Igor Protti verrà ricordato anche nel campo della prevenzione. Da sempre vicino e a sostegno della Fondazione Polito e del loro Passaporto Ematico, la Fondazione presieduta dal Dott. Davide Polito, ha deciso di dedicargli il noto progetto, estendondolo alla memoria dell'ex attaccante della Lazio.

COS'E' IL PASSAPORTO EMATICO - Quando parliamo di Passaporto Ematico facciamo riferimento a un importante strumento di prevenzione sanitaria e sportiva ideato dalla Fondazione. Questo consiste in un programma di controlli regolari che unisce analisi del sangue e visite cardiologiche per chi pratica sport a qualsiasi livello, a partire dai sei anni di età.

PROTTI PER SEMPRE - Igor Protti ha sempre sostenuto questo progetto condividendone i valori e le finalità di prevenzione, tutela della salute e la sensibilizzazione. Un esempio che la Fondazione Polito hanno voluto mantener vivo con questo riconoscimento.