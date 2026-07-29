Calciomercato Lazio | Markmann, il motivo dietro il rifiuto: la ricostruzione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il trasferimento di Noah Markmann a Roma è definitivamente sfumato. Nella serata di ieri il centrale danese ha fatto sapere di non aver intenzione di trasferirsi alla Lazio, nonostante l'accordo economico tra la società biancoceleste e il Nordsjaelland.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Messaggero, dietro il mancato acquisto del giovane classe 2007 ci sarebbe più di una ragione. In primo luogo le commissioni per il padre. A un anno dalla scadenza del contratto, il genitore chiedeva una cifra eccessiva di commissioni per poter favorire il trasferimento del figlio. In secondo luogo, l'interesse di altri club stranieri per Markmann.

Oltre al Trabzonspor, infatti, il giocatore avrebbe registrato altri interessamenti dalla Turchia e, soprattutto, dalla Premier League. Destinazioni che, probabilmente, ha ritenuto più consone e convenienti rispetto a quella biancoceleste.