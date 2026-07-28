Calciomercato Lazio | Si valuta Broja, conferme dall'Inghilterra: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è anche il nome di Armando Broja tra quelli finiti in orbita Lazio nell'attuale sessione di calciomercato. Già questa mattina si parlava del fatto che il calciatore, ex Chelsea e ora al Burnley, fosse stato proposto al club biancoceleste. In questi minuti, come riferisce TuttoMercatoWeb.com, dall'Inghilterra sarebbero arrivate conferme. E nonostante l'attaccante sembrava, almeno in un primo momento, convincere del tutto all'interno di Formello, la dirigenza avrebbe dovuto chiesto informazioni sul giocatore.

Classe 2001, Broja è reduce da una stagione negativa con i Clarets, nella quale ha realizzato appena un gol in 26 partite ed è retrocesso in Championship. Numeri sottotono in verità ormai da diversi anni, con l'unica stagione in doppia cifra nel 2020/21 quando era al Vitesse, in Olanda: in quella circostanza Broja segnò 11 reti in 34 partite.