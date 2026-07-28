Calciomercato Lazio | Si valuta Broja, conferme dall'Inghilterra: i dettagli
C'è anche il nome di Armando Broja tra quelli finiti in orbita Lazio nell'attuale sessione di calciomercato. Già questa mattina si parlava del fatto che il calciatore, ex Chelsea e ora al Burnley, fosse stato proposto al club biancoceleste. In questi minuti, come riferisce TuttoMercatoWeb.com, dall'Inghilterra sarebbero arrivate conferme. E nonostante l'attaccante sembrava, almeno in un primo momento, convincere del tutto all'interno di Formello, la dirigenza avrebbe dovuto chiesto informazioni sul giocatore.
Classe 2001, Broja è reduce da una stagione negativa con i Clarets, nella quale ha realizzato appena un gol in 26 partite ed è retrocesso in Championship. Numeri sottotono in verità ormai da diversi anni, con l'unica stagione in doppia cifra nel 2020/21 quando era al Vitesse, in Olanda: in quella circostanza Broja segnò 11 reti in 34 partite.