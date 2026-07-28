Ex Lazio | Castellanos vuole l’addio al West Ham: ci sono due club di Liga dietro

28.07.2026 12:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Castellanos vuole l’addio al West Ham: ci sono due club di Liga dietro

Rischia di durare sei mesi l’avventura del Taty Castellanos in Inghilterra. L’ex giocatore della Lazio è retrocesso al termine della scorsa stagione con il West Ham, salutando la Premier League e scendendo in Championship. Ma l’argentino potrebbe non giocare nella seconda serie inglese.

Secondo quanto riportato da vamosmisevillafc.com, infatti, Castellanos avrebbe informato il West Ham della sua volontà di lasciare il club durante questa sessione di mercato per provare una nuova esperienza.

Secondo il portale dietro la scelta dell’ex attaccante della Lazio ci sarebbe l’interesse del Siviglia in Liga: in club andaluso cerca un sostituto dopo aver ceduto Adams al Venezia per 20 milioni e avrebbe individuato in Castellanos il sostituto ideale. Al netto della posizione del West Ham, però, ci sarà da fare i conti con un derby di mercato per il Siviglia: anche il Betis, infatti, ha mostrato interesse per il Taty, che non sembra disposto a giocare nella seconda divisione inglese.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.